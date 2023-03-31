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1 час назад

Новейший фрегат "Адмирал Головко" прибыл на Северный флот для проведения госиспытаний

Российская Газетаиещё 2

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" прибыл в главную базу Северного флота. В акватории Баренцева моря он пройдет заводские ходовые и государственные испытания.

Фрегат "Адмирал Головко" прибыл на Северный флот для госиспытаний
Фото: Северная верфьСеверная верфь

По информации Министерства обороны России, экипаж корабля выполнит также испытательные стрельбы.

Фрегат "Адмирал Головко" - третий в проекте 22350. Строится в Санкт-Петербурге.

Корабли этого проекта вооружены современными ракетами "Циркон". Флагман проекта "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и первый в серии "Адмирал флота Касатонов" уже несут службу в составе Северного флота.

Армия,Минобороны России,
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