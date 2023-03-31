Фрегат "Адмирал Головко" прибыл на Северный флот для госиспытаний

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" прибыл в главную базу Северного флота. В акватории Баренцева моря он пройдет заводские ходовые и государственные испытания.

Фото: Северная верфь Северная верфь

По информации Министерства обороны России, экипаж корабля выполнит также испытательные стрельбы.

Фрегат "Адмирал Головко" - третий в проекте 22350. Строится в Санкт-Петербурге.