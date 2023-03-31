Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке контрнаступления и призвал европейские страны усилить помощь Киеву техникой и профессиональным обучением военнослужащих. Его слова приводит РИА Новости.

Такое заявление глава украинского военного ведомства сделал на встрече с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, где присутствовали около 40 представителей европейских стран.

«Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и проделанную работу. Благодаря поставкам западного вооружения вооруженные силы Украины имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы», - пояснил Резников.

По словам министра, украинские власти заинтересованы в организации тренировок украинских военных за рубежом - от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня.

При этом Киев ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который «должен засвидетельствовать, что Украина - страна, которая умеет воевать против РФ», заметил он.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что на Украину вернулись проходившие обучение управлению танками Challenger 2 украинские военнослужащие. В свою очередь Алексей Резников показал видео тест-драйва танков Challenger 2, переданных Киеву Лондоном.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала СВО западные страны начали активно поставлять Киеву оружие.