В случае нарастании угроз на территорию Белоруссии введут стратегическое ядерное оружие. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, 31 марта.

— Надо будет — мы с Владимиром Путиным решим и введем сюда, если надо, и стратегическое ядерное оружие, — приводит его слова ТАСС.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться уже к июлю.