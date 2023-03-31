В случае нарастании угроз на территорию Белоруссии введут стратегическое ядерное оружие. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, 31 марта.
— Надо будет — мы с Владимиром Путиным решим и введем сюда, если надо, и стратегическое ядерное оружие, — приводит его слова ТАСС.
25 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Глава государства уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться уже к июлю.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии эскалацией на мировой арене и угрозой для безопасности Европы.