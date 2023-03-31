В ОДКБ заявили о росте риска проникновения террористов из Афганистана

Нарастает угроза проникновения террористических группировок из Афганистана на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в пятницу на расширенном совещании руководящего состава Секретариата и Объединенного штаба организации.