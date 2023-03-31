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1 час назад

В ОДКБ заявили о росте риска проникновения террористов из Афганистана

ТАСС

Нарастает угроза проникновения террористических группировок из Афганистана на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в пятницу на расширенном совещании руководящего состава Секретариата и Объединенного штаба организации.

В ОДКБ заявили о росте риска проникновения террористов из Афганистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возрастает опасность проникновения на территорию стран - союзников ОДКБ экстремистской идеологии и террористических группировок. Особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана", - сказал он.

Армия,Имангали Тасмагамбетов,
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