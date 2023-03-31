Российская армия нанесла удар по стоянке ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия ночью 31 марта нанесла удар по стоянке техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном , сообщает РИА Новости.

Удар был нанесен в районе города Ольговка. ВСУ потеряли 12 единиц автомобильной техники, 23 военнослужащих, еще 12 получили ранение.

Также 30 марта артиллерия Вооруженных сил (ВС) России уничтожила миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом в районе села Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили 6 погибших и 2 раненых, передает агентство.