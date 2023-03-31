Минобороны Украины подтвердило подготовку к контрнаступлению

Глава Минобороны Алексей Резников утверждает, что армия ведет подготовку к контрнаступлению и европейским партнерам следует усилить военную помощь помощь тяжелой техникой. Об этом сообщается на сайте единого портала правительства Украины.

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«Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и проделанную работу. Благодаря поставкам западного вооружения вооруженные силы Украины имеют успехи на поле боя», — уточнил министр обороны Украины.

Как добавил Резников, сейчас украинской стороне требуются, в первую очередь, подготовленные резервы и тяжелая техника.

Также глава украинского ведомства обратил внимание, что Киев интересует организация тренировок ВСУ на всех уровнях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.