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7 минут назад

Министр обороны Украины Резников подтвердил планы по контрнаступлению

Газета.Ruиещё 1

Глава Минобороны Алексей Резников утверждает, что армия ведет подготовку к контрнаступлению и европейским партнерам следует усилить военную помощь помощь тяжелой техникой. Об этом сообщается на сайте единого портала правительства Украины.

Минобороны Украины подтвердило подготовку к контрнаступлению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и проделанную работу. Благодаря поставкам западного вооружения вооруженные силы Украины имеют успехи на поле боя», — уточнил министр обороны Украины.

Как добавил Резников, сейчас украинской стороне требуются, в первую очередь, подготовленные резервы и тяжелая техника.

Также глава украинского ведомства обратил внимание, что Киев интересует организация тренировок ВСУ на всех уровнях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Видео,СВО,Алексей Резников,Владимир Путин,Правительство Украины,
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