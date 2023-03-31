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47 минут назад

ВСУ попытались атаковать приграничный российский регион с беспилотника

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 31 марта предприняли попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ВСУ попытались атаковать приграничный регион РФ с беспилотника
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в районе села Головчино Грайворонского района. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА в небе. Уточняется, что на земле пострадавших и разрушений нет.

Приграничный российский регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел попало село Черемошное а 23 марта было атаковано село Тишанка в Волоконовском районе.

В российском регионе упал беспилотник

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Армия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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