ВСУ попытались атаковать приграничный регион РФ с беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 31 марта предприняли попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел в районе села Головчино Грайворонского района. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА в небе. Уточняется, что на земле пострадавших и разрушений нет.

Приграничный российский регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел попало село Черемошное а 23 марта было атаковано село Тишанка в Волоконовском районе.