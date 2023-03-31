Генерал США предупредил о сложностях при контрнаступлении ВСУ весной

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с рядом проблем при анонсированном ранее весеннем контрнаступлении на фронте. Об этом он написал в Twitter.

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Он отметил, что ВСУ потребуется передышка, так как украинским военнослужащим придется при контрнаступлении занимать и удерживать позиции и прорывать оборону РФ. По его словам, для военнослужащих, которые недолго находятся на передовой это будет сложной задачей.

«Украинским солдатам, в основном свежим новобранцам, придется наступать, а не сидеть в окопах, причем с новым вооружением. Это еще сложнее», — отметил офицер.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия ведет подготовку к контрнаступлению. По его словам, европейским партнерам Киева следует усилить военную помощь помощь тяжелой техникой.

30 марта высокопоставленный представитель администрации США заявил, что НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для возможного контрнаступления.