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8 минут назад

Генерал США Хертлинг предупредил о сложностях при контрнаступлении ВСУ весной

Газета.Ruиещё 4

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с рядом проблем при анонсированном ранее весеннем контрнаступлении на фронте. Об этом он написал в Twitter.

Генерал США предупредил о сложностях при контрнаступлении ВСУ весной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что ВСУ потребуется передышка, так как украинским военнослужащим придется при контрнаступлении занимать и удерживать позиции и прорывать оборону РФ. По его словам, для военнослужащих, которые недолго находятся на передовой это будет сложной задачей.

«Украинским солдатам, в основном свежим новобранцам, придется наступать, а не сидеть в окопах, причем с новым вооружением. Это еще сложнее», — отметил офицер.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия ведет подготовку к контрнаступлению. По его словам, европейским партнерам Киева следует усилить военную помощь помощь тяжелой техникой.

30 марта высокопоставленный представитель администрации США заявил, что НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для возможного контрнаступления.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрнаступление Киева на фронте перечеркнет возможность мирных переговоров с Россией.

Армия,Марк Хертлинг,Алексей Резников,Александр Лукашенко,НАТО,Администрация США,
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