Чешский генерал Шедивы: танки Leopard не являются чудо-оружием

«Это опять же часть пропаганды, потому что танки Leopard преподносятся как какое-то чудо-оружие, что точно не соответствует действительности», — заявил он в интервью с журналом Czdefence. Он привел в пример операции Турции против Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация). Во время нее турки потеряли более 10 боевых машин.