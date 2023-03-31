В Генштабе рассказали о новом формате оповещения граждан в ходе весеннего призыва

По его словам, сотрудникам военных комиссариатов, поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании осуществлять оповещение граждан в электронном виде. Он уточнил, что при отсутствии технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток. Он добавил, что федеральные, региональные и муниципальные органы государственной власти впервые передавали в Министерство обороны информацию о призывниках в электронном виде с дублированием на печатных носителях.

Также Цимлянский заявил, что весенний призыв в этом году пройдет с 1 апреля по 15 июля и коснется 147 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Военнослужащий уточнил, что в военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения, которым исполняется 17 лет в 2023 году. Адмирал также сказал, что призывники для прохождения военной службы будут направляться в пункты размещенные на территории РФ.