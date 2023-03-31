$76.45+0.1482.39-0.75
27 минут назад

Войска РФ уничтожили в районе Парасковиевки американскую РЛС и два опорных пункта ВСУ

ТАССиещё 1

Войска РФ на донецком направлении уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ-50 Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поразили два опорных пункта с личным составом противника. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

Войска РФ уничтожили в районе Парасковиевки американскую РЛС и два опорных пункта ВСУ
Фото: ТАССТАСС

"На донецком направлении в районе населенного пункта Парасковиевка разведгруппой была обнаружена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. По указанным координатам расчетом батареи 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" артиллерийской бригадой Южного военного округа нанесен удар, в результате которого станция уничтожена", - сказал он.

Кроме того, по данным начальника пресс-центра, батареи буксируемых 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" поразили два взводных опорных пункта ВСУ с личным составом численностью до 20 человек, а также боевую машину пехоты БМП-1.

Армия,Иван Бигма,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий