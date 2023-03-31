Войска РФ уничтожили в районе Парасковиевки американскую РЛС и два опорных пункта ВСУ

Войска РФ на донецком направлении уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ-50 Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поразили два опорных пункта с личным составом противника. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма .

"На донецком направлении в районе населенного пункта Парасковиевка разведгруппой была обнаружена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. По указанным координатам расчетом батареи 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" артиллерийской бригадой Южного военного округа нанесен удар, в результате которого станция уничтожена", - сказал он.

Кроме того, по данным начальника пресс-центра, батареи буксируемых 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" поразили два взводных опорных пункта ВСУ с личным составом численностью до 20 человек, а также боевую машину пехоты БМП-1.