Нидерланды объединят собственные сухопутные силы с немецкими

В 2023 Нидерланды планируют завершить интеграцию трех сухопутных бригад в состав немецких войск с целью укрепления коллективной европейской обороны, план предусматривает участие 8 тыс. человек. О частичном слиянии войск сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на генерала Мартина Вейнена, командующего Королевской армией Нидерландов.

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Отмечается, что в составе своих сухопутных сил Нидерланды имеют три боевые бригады, две из которых уже интегрированы в немецкие вооруженные силы. Сообщается, что также будут объединены голландская 13-я бригада легкой пехоты и 10-я танковая дивизия бундесвера.

При этом в плане интеграции не затрагивается Korps Commandotroepen — подразделение специального назначения армии Нидерландов.

Вейнен, объясняя новые принципы взаимодействия двух армий, подчеркнул, что когда командующий ФРГ принимает решение, то здесь не имеется места для дискуссий.

«Если голландский командир хочет принять собственное решение в Нидерландах, то за этим последует начало обсуждения. Несомненно, мы должны уважать друг друга», — цитирует его Bloomberg.