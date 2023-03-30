Китайское издание The Paper сообщает , что Великобритания собирается отправить Украине снаряды с обедненным ураном, чтобы скрыть недостатки своей бронетехники.

По мнению автора статьи, бронетехника Великобритании обладает определенными изъянами в конструкции. Это может ударить по репутации военных сил страны, когда бронетехника отправится на Украину в качестве военной помощи. Автор The Paper считает, что Британия намерена скрыть эти недостатки с помощью отправки Киеву боеприпасов с обеднённым ураном.