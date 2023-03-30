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24 минуты назад

Стало известно о планах Британии отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном

Елена Прошина

Китайское издание The Paper сообщает, что Великобритания собирается отправить Украине снаряды с обедненным ураном, чтобы скрыть недостатки своей бронетехники.

Стало известно о планах Британии отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению автора статьи, бронетехника Великобритании обладает определенными изъянами в конструкции. Это может ударить по репутации военных сил страны, когда бронетехника отправится на Украину в качестве военной помощи. Автор The Paper считает, что Британия намерена скрыть эти недостатки с помощью отправки Киеву боеприпасов с обеднённым ураном.

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Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о том, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиологической опасности.

Армия,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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