На Украине заявили о снижении мотивации у ВСУ

«Мотивационный ресурс у людей снизился. Кроме того, многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий», — отметила Гуменюк.

Также она прокомментировала ситуацию с раздачей представителями центров комплектации повесток на улицах и в транспорте и скандальные видеозаписи силовых задержаний военнообязанных в различных городах страны. Гуменюк назвала их «вынужденной мерой». Напомним, что ранее в Киеве заявили о планах активизировать мобилизацию в стране и стянут к границе с Белоруссией минимум восемь допбригад, если Россия разместит на ее территории тактическое ядерное оружие.