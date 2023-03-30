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40 минут назад

На Украине заявили о снижении мотивации у ВСУ

Елена Прошина

У военнообязанных граждан, служивших в Вооруженных силах Украины, снизилась мотивация. Такое заявление сделала официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, передает ТАСС.

На Украине заявили о снижении мотивации у ВСУ
Фото: ТАСС/EPA ТАСС/EPA

По ее словам, ситуация в стране сейчас «существенно изменилась».

«Мотивационный ресурс у людей снизился. Кроме того, многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий», — отметила Гуменюк.

Также она прокомментировала ситуацию с раздачей представителями центров комплектации повесток на улицах и в транспорте и скандальные видеозаписи силовых задержаний военнообязанных в различных городах страны. Гуменюк назвала их «вынужденной мерой». Напомним, что ранее в Киеве заявили о планах активизировать мобилизацию в стране и стянут к границе с Белоруссией минимум восемь допбригад, если Россия разместит на ее территории тактическое ядерное оружие.

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