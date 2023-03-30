США завершили обучение 65 военных ВСУ для использования систем Patriot

Об этом Райдер рассказал во время регулярного брифинга. Он также уточнил, что обучение проходило в Форт-Силле в штате Оклахома. В данный момент обученные военные вернулись в Европу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо получить 20 батарей американского ПВО Patriot. «У нас есть отличные решения по системам противоракетной обороны Patriot, однако в действительности у нас их пока нет», – сказал он. По его словам, ни одна страна в мире не была атакована таким числом ракет, как Украина.