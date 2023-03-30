США завершили обучение 65 военных ВСУ для использования систем Patriot
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США 65 военных ВСУ закончили обучение по использованию систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом Райдер рассказал во время регулярного брифинга. Он также уточнил, что обучение проходило в Форт-Силле в штате Оклахома. В данный момент обученные военные вернулись в Европу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо получить 20 батарей американского ПВО Patriot. «У нас есть отличные решения по системам противоракетной обороны Patriot, однако в действительности у нас их пока нет», – сказал он. По его словам, ни одна страна в мире не была атакована таким числом ракет, как Украина.