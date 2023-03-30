Стало известно о планах Британии отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном

По словам автора статьи, перед Лондоном в настоящее время стоит проблема маломощных артиллерийских установок, которые могут вскрыть недостатки их бронетехники во время работы на Украине.

4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение поставить Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее. Помимо этого, по его словам, Киеву передадут больше самоходных артиллерийских установок AS-90, а также возрастет число украинских военных, которые будут обучаться в Великобритании. Однако позже в канцелярии британского премьера эти заявления опровергли.