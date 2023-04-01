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1 час назад

Весенний призыв в армию начался в России

Национальная Служба Новостейиещё 12

В РФ в субботу, 1 апреля, начался весенний призыв на срочную службе в Вооруженных силах. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Весенний призыв в армию начался в России
Фото: ТАССТАСС

На срочную службу планируется призвать 147 тысяч человек. Также указ президента регламентирует увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин.

Военнослужащих по призыву не будут направлять в зону проведения специальной операции. Об этом ранее заявил руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

В Минцифры сообщили, что удаление аккаунта на портале «Госуслуги» не считается уклонением от службы в армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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