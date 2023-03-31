Весенний призыв 2023: сроки, кого призовут

Ежегодный весенний призыв на срочную службу начнется в 2023 году с 1 апреля. Кто будет призван, кто имеет отсрочку и могут ли отправиться срочники в зону специальной военной операции, разбирался «Рамблер».

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Военный призыв в России ведется два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Указ о призыве россиян на службу подписывает президент. При этом весенний призыв для жителей Крайнего Севера и педагогов начинается на месяц позже — с 1 мая, а заканчивается, как и для остальных граждан, в середине июля.

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В законодательстве прописаны и сроки призыва, и то, что военные комиссариаты обязаны вручить повестку гражданину в руки и под роспись. Это может происходить по месту жительства, учебы или работы, напоминают «Известия».

При этом пока неизвестно, сколко человек будет призвано на срочную службу в этом году. Однако можно предположить, что их будет примерно столько же, сколько и в предыдущие годы. Так, весной 2022 года эта цифра составляла 134 500 человек, весной 2021-го — 134 600, отмечает «Парламентская газета».

Кто попадает под весенний призыв 2023 года?

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах увеличить количество контрактников в российской армии до 695 тысяч человек, а также поэтапно изменить призывной возраст - минимальный поднять с 18 до 21 года, а предельный - с 27 до 30 лет. Однако пока никаких особенностей проведения призывных мероприятий этой весной не ожидается.

«После указа президента будет ясно, сохранится ли количество призывников или, наоборот, будет увеличено. В городах федерального значения и регионах призыв также проходит без особенностей. Единственное, что различается,— это так называемое задание на призыв. Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба формирует для каждого региона определенную численность граждан, которых необходимо призвать в вооруженные силы», - пояснил «Коммерсанту» юрист Арсений Левинсон.

Он отметил, что традиционно меньше призывают с юга и с Кавказа, а в Центральной России и на Урале задание на призыв больше.

Обязанность пройти службу в армии возложена на мужчины – граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. Срок срочной службы - 12 месяцев.

Все потенциальные призывники в обязательном порядке проходят медицинскую комиссию, которая присваивает категорию годности к службе от «А» — здоров, может служить в любых войсках до «Д» — состояние здоровья не позволяет служить.

После прохождения медкомиссии призывников распределяют в Сухопутные, Воздушно-десантные и другие виды войск, а также на Военно-морской флот.

Кому положена отсрочка от призыва?

Согласно статье 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» есть ряд категорий граждан России, которые имеют отсрочку от призыва.

В частности, не будут призваны сотрудники силовых структур, в том числе МВД и Рсгвардии, а также айтишники — сотрудники компаний, имеющих соответствующую аккредитацию. Отсрочка отпризыва положена студентам - очникам вузов и аспирантам, отцам-одиночкам, единственным опекунам престарелых родителей, либо несовершеннолетних брата или сестры, мужьям, у жен которых срок беременности больше 26 недель, а также многодетным и отцам, у которых ребенок до трех лет с инвалидностью.

Могут ли папасть призывники в зону СВО?

Военнослужащих по призыву срочной службы не могут отправить в зону специальной военной операции, которая проходит на Украине. Также они не будут направлены в новые российские регионы.

Несмотря на то что в сентябре 2022 года в состав России вошли четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, — срочников туда отправлять не станут, пока не закончится специальная военная операция, отмечает «Парламентская газета».

«Сейчас на западных границах России, из-за которых нам грозят войска НАТО, должны стоять самые боеспособные и самые подготовленные части. Срочникам там не место», — заявил ранее член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Для решения проблем и ответов на возникающие вопросы по призыву есть телефон горячей линии 122, который начнет действовать с 1 апреля. Туда может позвонить как сам призывник, так и его родители. Звонок бесплатный как с мобильного, так и со стационарного телефона, напоминают «Аргументы и факты».

Напомним, что в прошлом гду в России прошла частичная мобилизация. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о ее завершении, а в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.