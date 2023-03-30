Российские военные не исключили контрнаступления ВСУ на Кременском участке

Военные Западного военного округа ВС России заявили о возможности контрнаступления ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе и готовности его отразить. С бойцами ЗВО РФ пообщалось «РИА Новости».

Фото: Press service of the Ukrainian Ground Forces Press service of the Ukrainian Ground Forces

Военные сообщили, что на данный момент на Кременском участке наблюдается активизация ВСУ, которые постоянно запускают в небо «птички» с целью наблюдения за позициями России. Они отметили, что «своевременно» сбивают их, «дестабилизируя врага».

«Противник свои силы сейчас копит, уже знаем где и предпринимаем меры, чтобы в последующем пресечь попытки контрнаступления», — добавил боец 20-й армии ЗВО.