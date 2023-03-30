Зеленский встретился с делегацией немецкого оружейного концерна

«Необходимо дальнейшее углубление партнерства, чтобы удовлетворить как насущные потребности сил обороны Украины, так и значительно усилить обороноспособность страны в будущем», — заявил глава государства, поблагодарив немецкое предприятие и Германию в целом за поддержку Киева.