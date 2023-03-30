Российские военные уничтожили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" центр связи ВСУ, расположенный на Украине. Как сообщает греческий портал Pronews, удар был нанесен в начале марта, сама статья опубликована 12 марта.

Отмечается, что цель была расположена под землей на глубине 400 футов (120 метров). Pronews пишет, что в момент удара там находились около 300 человек, включая офицеров и военных советников НАТО.

В результате удара, по данным издания, погибли десятки офицеров альянса. Большинство из них - граждане Великобритании и Польши.

Греческое издание отмечает, что удар стал "катастрофой для сил НАТО на Украине" - в бункере якобы находился центр управления и планирования операциями НАТО в стране.

Pronews пишет, что центр прикрывали системы ПВО Iris-R и NASAMS, которые были уничтожены в результате удара.

Pronews отмечает, что это первый массовый удар по "личному составу НАТО" на Украине. При этом портал пишет, что возможная реакция Запада будет фактическим признанием активного участия своих военных в конфликте.

Официального подтверждения данных греческого портала нет.

Датой нанесения удара Pronews называет 9 марта. Тогда Минобороны сообщало о массированном ударе по территории Украины в ответ на вылазку диверсантов в Брянской области. В ведомстве отмечали, что удары наносились по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Конкретные цели не назывались.