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16 минут назад

Pronews: Десятки офицеров НАТО уничтожены при ударе "Кинжала" по центру связи на Украине

Российская Газета

Российские военные уничтожили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" центр связи ВСУ, расположенный на Украине. Как сообщает греческий портал Pronews, удар был нанесен в начале марта, сама статья опубликована 12 марта.

Отмечается, что цель была расположена под землей на глубине 400 футов (120 метров). Pronews пишет, что в момент удара там находились около 300 человек, включая офицеров и военных советников НАТО.

В результате удара, по данным издания, погибли десятки офицеров альянса. Большинство из них - граждане Великобритании и Польши.

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Греческое издание отмечает, что удар стал "катастрофой для сил НАТО на Украине" - в бункере якобы находился центр управления и планирования операциями НАТО в стране.

Pronews пишет, что центр прикрывали системы ПВО Iris-R и NASAMS, которые были уничтожены в результате удара.

Pronews отмечает, что это первый массовый удар по "личному составу НАТО" на Украине. При этом портал пишет, что возможная реакция Запада будет фактическим признанием активного участия своих военных в конфликте.

Официального подтверждения данных греческого портала нет.

Датой нанесения удара Pronews называет 9 марта. Тогда Минобороны сообщало о массированном ударе по территории Украины в ответ на вылазку диверсантов в Брянской области. В ведомстве отмечали, что удары наносились по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Конкретные цели не назывались.

Как отмечал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, украинская ПВО не смогла перехватить ни одну гиперзвуковую ракету.

Армия,Видео,Юрий Игнат,НАТО,
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