Три военных корабля КНР прошли по Цусимскому проливу в Японское море

Объединенный комитет начальников штабов Японии заявил, что по Цусимскому проливу в Японское море прошли два китайских ракетных эсминца и один заправщик. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как передает ведомство, днем во вторник, 28 марта, ракетный эскадренный миноносец типа 052D прошел в 240 километрах от островов Гото префектуры Нагасаки, а примерно через час, в этом районе был зафиксирован проход большого китайского ракетного эсминца четвертого поколения 055 и заправщика. Уточняется, что 29 марта три корабля через Цусимский пролив проследовали в Японское море.

По информации агентства Kyodo, 28 марта в южнокорейский Пусан зашел американский атомный авианосец «Нимиц», который должен принять участие в совместных учениях США, Южной Кореи и Японии в этом районе.

27 марта сообщалось, что экипаж корвета «Громкий» Тихоокеанского флота России провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Уточнялось, что стрельбы состоялись в ходе выполнения задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.