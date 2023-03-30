Три военных корабля КНР прошли по Цусимскому проливу в Японское море

Объединенный комитет начальников штабов Японии заявил, что по Цусимскому проливу в Японское море прошли два китайских ракетных эсминца и один заправщик. Об этом сообщает РИА Новости.
Как передает ведомство, днем во вторник, 28 марта, ракетный эскадренный миноносец типа 052D прошел в 240 километрах от островов Гото префектуры Нагасаки, а примерно через час, в этом районе был зафиксирован проход большого китайского ракетного эсминца четвертого поколения 055 и заправщика. Уточняется, что 29 марта три корабля через Цусимский пролив проследовали в Японское море.
По информации агентства Kyodo, 28 марта в южнокорейский Пусан зашел американский атомный авианосец «Нимиц», который должен принять участие в совместных учениях США, Южной Кореи и Японии в этом районе.
27 марта сообщалось, что экипаж корвета «Громкий» Тихоокеанского флота России провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Уточнялось, что стрельбы состоялись в ходе выполнения задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.
В тот же день японская служба безопасности на море предупреждала о возможном втором пуске ракеты со стороны Северной Кореи. До этого КНДР запустила предположительно баллистическую ракету в сторону Японского моря.