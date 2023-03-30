В Германии обнаружили нехватку солдат

Число солдат, покинувших службу в Бундесвере, увеличивается второй год подряд. Службу покинули 19,5 тысяч человек, 4,2 тысячи из которых досрочно — это самый высокий показатель с 2017 года. Об этом сообщает Германии.

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Согласно данным ведомства, общая численность личного состава по итогам 2022 года снизилась до 183 050 человек. Это связывают с «постоянной нетрудоспособностью» военных. На воинскую службу поступило 18 766 человек.

При этом правительство ФРГ к 2031 году планировало нарастить численность Бундесвера до 203 тысяч солдат. Согласно данным Министерства обороны, для достижения этой цели необходимо нанимать на службу 21 тысячу человек ежегодно.