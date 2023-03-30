Российская система ПВО впервые сбила новую украинскую ракету Гром-2

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель МО не уточнил, где именно системе ПВО удалось перехватить украинскую ракету, и откуда был совершен ее запуск.

Кроме того, российские военные смогли сбить три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной Вооруженным силам Украины США.

Согласно заявленным характеристикам, ракетный комплекс «Гром-2» может поражать одиночные и групповые стационарные цели на дальности от 50 до 280 километров. Боевая часть одной ракеты весит 480 килограммов. Разработкой ОТРК на базе твердотопливной баллистической ракеты занималось конструкторское бюро «Южное».