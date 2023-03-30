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33 минуты назад

Российская система ПВО впервые сбила новую украинскую ракету Гром-2

Lenta.ru

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель МО не уточнил, где именно системе ПВО удалось перехватить украинскую ракету, и откуда был совершен ее запуск.

Кроме того, российские военные смогли сбить три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной Вооруженным силам Украины США.

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Согласно заявленным характеристикам, ракетный комплекс «Гром-2» может поражать одиночные и групповые стационарные цели на дальности от 50 до 280 километров. Боевая часть одной ракеты весит 480 килограммов. Разработкой ОТРК на базе твердотопливной баллистической ракеты занималось конструкторское бюро «Южное».

28 марта Минобороны впервые заявляло о перехвате другого снаряда — самонаводящейся бомбы GLSDB.

Армия,Видео,СВО,Игорь Конашенков,
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