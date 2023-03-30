Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что вертолет был сбит в районе Темировки Запорожской области. Помимо этого, в течение суток российские военные перехватили три реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

27 марта военное министерство также отчитывалось об уничтожении в районе Темировки украинского вертолета Ми-8.