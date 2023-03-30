В Госдуме допустили подключение Китая к СВО

В Госдуме допустили подключение Китая к спецоперации ВС РФ на Украине
В перспективе Пекин может поставлять вооружение, боеприпасы и разведданные армии России. Однако о «физическом участии» речи не идёт.
Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал член комитета нижней палаты парламента по обороне Евгений Лебедев.
«Я думаю, что, возможно, какие-то виды вооружений, боеприпасов, скорее-всего, разведданные [будут поставляться — прим. ГМ]. Но не физическое участие».
Также в интервью радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что Китай поддерживает нашу страну по многим вопросам, но о прямом участии КНР в СВО говорить преждевременно.
Парламентарий отметил, что азиатская страна не поставляет вооружений российской армии.
«Давайте исходить из того, что Китай — наш стратегический партнёр, и переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина говорят о том, что были достигнуты некоторые договорённости в экономической сфере и военной составляющей. То, что сегодня принято решение Китая о стратегическом взаимодействии, говорит о том, что Китай осуществляет поддержку нашей страны во многих вопросах. Говорить о возможном прямом участии в СВО я бы пока не стал. На данный момент вероятность того, что Китай вступит с нами вместе в деятельность по борьбе с нацистами в зоне в СВО — минимальна. Поставки вооружения — мы же опираемся на официальные источники информации — Китай нам не поставляет вооружение. Я могу только подтвердить».
Ранее Минобороны КНР сообщило о дальнейшем укреплении стратегической координации и коммуникации с властями нашей страны.
По словам официального представителя ведомства Тань Кэфэя, вооружённые силы государства приложат усилия, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух держав.