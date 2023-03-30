В Госдуме допустили подключение Китая к СВО

«Давайте исходить из того, что Китай — наш стратегический партнёр, и переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина говорят о том, что были достигнуты некоторые договорённости в экономической сфере и военной составляющей. То, что сегодня принято решение Китая о стратегическом взаимодействии, говорит о том, что Китай осуществляет поддержку нашей страны во многих вопросах. Говорить о возможном прямом участии в СВО я бы пока не стал. На данный момент вероятность того, что Китай вступит с нами вместе в деятельность по борьбе с нацистами в зоне в СВО — минимальна. Поставки вооружения — мы же опираемся на официальные источники информации — Китай нам не поставляет вооружение. Я могу только подтвердить».