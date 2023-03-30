Британская разведка создаст использующий ИИ отдел

Замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Том Тугендхат заявил, что британская разведка создаст новый отдел, использующий искусственный интеллект для того, чтобы дополнить работу служб MI5 и MI6. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

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«Правильно расставив акценты на талантливых специалистах, обучении и применении таких технологий, как нейросети и искусственный интеллект, он (новый отдел. — «Газета.Ru») существенно расширит наши возможности», — сказал Тугендхат.

По его словам, новый отдел главным образом будет специализироваться на информации, доступной из открытых источников.

Представитель МВД утверждает, что новый отдел не будет следить за гражданами Великобритании. При этом полученными разведывательными данными планируется делиться с союзниками Британии.

Размеры и бюджет нового подразделения еще не определены.