Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что страна ожидает получения американских истребителей F-16, а не самолетов Mirage, Tornado и МиГ. Об этом он сообщил NV.ua.

"Те же "Миражи" — посмотрите, что такое Mirage 2000 и чем он лучше МиГ-29, — и все станет понятно", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о затягивании важных для его страны решений со стороны стран-союзников.

По его словам, поставки дальнобойных ракет для Украины затягиваются, так же как и отправка современных западных самолетов. Также, по его словам, недостаточно быстро вводятся новые санкции против России.

Руководитель Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы Вооруженным силам Украины.