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45 минут назад

Глава ВВС Украины Игнат: нам нужны современные истребители, а не Mirage, Tornado и МиГ

Газета.Ru

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что страна ожидает получения американских истребителей F-16, а не самолетов Mirage, Tornado и МиГ. Об этом он сообщил NV.ua.

"Те же "Миражи" — посмотрите, что такое Mirage 2000 и чем он лучше МиГ-29, — и все станет понятно", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о затягивании важных для его страны решений со стороны стран-союзников.

По его словам, поставки дальнобойных ракет для Украины затягиваются, так же как и отправка современных западных самолетов. Также, по его словам, недостаточно быстро вводятся новые санкции против России.

Советник ВС ВСУ Юрий Игнат призвал Киев готовиться к приему истребителей F-16

Руководитель Министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы Вооруженным силам Украины.

Глава Минобороны Словакии заявил, что США предлагают стране в качестве компенсации за передачу Украине истребителей МиГ-29 12 новых боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper, а также более 500 ракет AGM-114 Hellfire.

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