В Германии заявили о заказе 10 САУ Panzerhaubitze 2000 для Бундесвера

Немецкая компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann заявила, что Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера заказало 10 новых самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что техника необходима для пополнения запасов Вооруженных сил ФРГ после того, как она была передана украинским войскам.

Ожидается, что САУ начнут поставлять в 2025 году. Соглашение также включает в себя варианты производства в общей сложности еще 18 САУ Panzerhaubitze 2000 тремя партиями.

18 марта издание Handelsblatt сообщало, что правительство Германии инициировало закупку САУ Panzerhaubitze 2000 для пополнения запасов Бундесвера после того, как техника была передана Украине.