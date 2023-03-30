Ростех разработал радиопоглощающий материал для авиастроения

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал опытные образцы материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Разработка может быть использована для изготовления деталей летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"Проблема создания конструкционного радиопоглощающего материала давно стоит в современном военном авиастроении. Существующие виды стелс-покрытий летательных аппаратов требуется регулярно восстанавливать, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отражения не требует технического обслуживания. Наши опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания", - приводятся в сообщении слова гендиректора ЦКБ РМ Алексея Дымовских.

При создании радиопоглощающего материала между собой были соединены несколько слоев стеклоткани. Новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации, рассказали в Ростехе.