Картаполов: призывников не направят служить в новые регионы

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных на срочную службы в Российскую армию не направят служить в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — сказал Картаполов.

В 2023 году весенний призыв на срочную службу пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных военкоматах ведется плановая работа в связи с предстоящим призывом на срочную службу.