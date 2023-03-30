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23 минуты назад

Депутат Картаполов заявил, что призывников не направят служить в новые регионы

Газета.Ru

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных на срочную службы в Российскую армию не направят служить в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Картаполов: призывников не направят служить в новые регионы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — сказал Картаполов.

В 2023 году весенний призыв на срочную службу пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных военкоматах ведется плановая работа в связи с предстоящим призывом на срочную службу.

В сентябре 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил России заявляли, что призывников не будут привлекать к участию в спецоперации.

Армия,Андрей Картаполов,Сергей Собянин,Генштаб,Госдума,
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