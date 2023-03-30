В Госдуме ответили на вопрос об отправке срочников на службу в новые регионы

Призывников не отправят служить в новые регионы России . Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов , его цитирует «Интерфакс».

«В новых субъектах России (...) призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах России не будут направляться для службы в эти субъекты», — сказал парламентарий.

Четыре новых региона — ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.