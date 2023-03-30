Армия Китая заявила о готовности сотрудничать с ВС России

Армия Китая готова сотрудничать с вооруженными силами (ВС) России ради укрепления мира и безопасности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй, передает РИА Новости.

«Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации», — сказал представитель ведомства.

При это он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не являются военным союзом и не нацелены против третьих стран.