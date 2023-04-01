В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Донецка.

Уточняется, что украинские военные выпустили по городу восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Данных о разрушениях, погибших и раненых не приводится.