В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов под Артемовск

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская разведка зафиксировала прибытие украинских диверсантов под Артемовск. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марочко, диверсионно-разведывательные группы, прибывшие на донецкое направление, относятся к Силам специальных операций Украины.

Марочко отметил, что диверсантов также могут использовать в качестве групп быстрого реагирования.

В январе 2023 года под контроль российских военных перешел донецкий город Соледар. В Минобороны РФ подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».

В начале марта советник украинского президента Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска.