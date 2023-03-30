В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов под Артемовск
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская разведка зафиксировала прибытие украинских диверсантов под Артемовск. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Марочко, диверсионно-разведывательные группы, прибывшие на донецкое направление, относятся к Силам специальных операций Украины.
Марочко отметил, что диверсантов также могут использовать в качестве групп быстрого реагирования.
В январе 2023 года под контроль российских военных перешел донецкий город Соледар. В Минобороны РФ подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».
В начале марта советник украинского президента Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска.
17 марта советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные держат под контролем до 70 процентов территории города.