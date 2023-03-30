Азербайджан объявил о взятии высот на границе с Арменией

В Минобороны Азербайджана 30 марта заявили о взятии под контроль высот, дорог и «обширной территории» на границе с Армений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В азербайджанском Минобороны заявили, что произошло это «в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги».

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В министерстве утверждают, что азербайджанские военные получили контроль над несколькими господствующими высотами, основными и вспомогательными дорогами, а также над обширной приграничной территорией между селами Джагазур и Забух.

25 марта в российском Минобороны заявили, что азербайджанские военные в нарушение договоренностей Баку, Еревана и Москвы пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняли высоту с отметкой 2054,0 (2,9 километра северо-восточнее горы Сарыбаба) и начали оборудовать пост.

«До азербайджанской стороны доведено требование о необходимости соблюдения положений трехсторонних договоренностей глав государств, принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений национальных вооруженных сил на ранее занимаемые позиции», - подчеркнули в Минобороны РФ.

В сентябре 2020 года произошло крупнейшее за последние годы обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Тогда начались обстрелы и столкновения Армении и Азербайджана, стороны обвинили друг друга в эскалации.

8 ноября 2020-го Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши.

Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Три страны подписали соглашение, в рамках которого Армения уступила Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.