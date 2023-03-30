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18 минут назад

В ЛНР заявили о попытках ВСУ обмануть российскую разведку

Никита Бородкин

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются ввести российскую разведку в заблуждение. Об этом сообщает «Газета.ru».

В ЛНР заявили о попытках ВСУ обмануть российскую разведку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, через населенные пункты показательно прогоняют одну и ту же военную технику. На автомобилях совпадают номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные характерные отличительные признаки. Таким образом, ВСУ пытаются целенаправленно запутать российских разведчиков.

Напомним, что ранее Марочко рассказывал, что вместе с высокопоставленными украинскими военными 27 марта в Артемовск прибыли иностранцы, которые собирали информацию об обстановке в городе. «Статисты» провели рекогносцировку (разведку о расположении и силах войск противника) на местности.

По мнению подполковника, иностранные агенты могли работать отдельно на свое командование и готовить для него отчет, который будет использован для дальнейшего принятия решений.

Армия,Андрей Марочко,
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