В ЛНР заявили о попытках ВСУ обмануть российскую разведку

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются ввести российскую разведку в заблуждение. Об этом сообщает «Газета.ru».

По его словам, через населенные пункты показательно прогоняют одну и ту же военную технику. На автомобилях совпадают номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные характерные отличительные признаки. Таким образом, ВСУ пытаются целенаправленно запутать российских разведчиков.

Напомним, что ранее Марочко рассказывал, что вместе с высокопоставленными украинскими военными 27 марта в Артемовск прибыли иностранцы, которые собирали информацию об обстановке в городе. «Статисты» провели рекогносцировку (разведку о расположении и силах войск противника) на местности.