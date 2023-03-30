Мобилизация: последние новости на сегодня 30 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 марта 2023, в материале «Рамблера».

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СФ разрешил командирам заверять подписи военных о заключении и расторжении брака

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Командиры воинской части смогут заверять подпись солдата при заключении и расторжении брака, а также при установлении отцовства. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, пишет ТАСС.

Как говорится в документе, если военнослужащий не в состоянии прийти в ЗАГС и МФЦ для подачи заявления об отцовстве, о заключении или расторжении брака, он может заверить свою подпись на поданном отдельно заявлении у командира своей воинской части. Если солдат проходит лечение в госпитале, санатории или другой военно-медицинской организации, он может заверить подпись у начальника учреждения или у старшего врача. Этот документ будет иметь юридическую силу.

В ДНР мобилизованных обучают использованию натовского оружия

Мобилизованных граждан, призванных для участия в боях на Украине, учат использовать самое разное оружие, в том числе произведенное странами НАТО. Об этом пишет RT.

Корреспондент издания побывал на полигоне, где тренируют солдат использовать различное оружие.

«Моя задача — обучить личный состав всему, что необходимо. Они должны уметь использовать любое оружие, включая натовское оружие», — рассказал один из инструкторов. Он уточнил, что при захвате опорного пункта украинской стороны российские военнослужащие находят натовское оружие, готовое к применению. Соответственно, российские бойцы должны знать, как его использовать, и обучение на полигоне закрывает эту потребность.

В Саратовской области на контрактников распространят льготы для мобилизованных

Власти Саратовской области распространят льготы для мобилизованных граждан на военнослужащих, заключивших контракт на службу с 1 января 2023 года. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

Он уточнил, что в настоящий момент в регионе уже действуют около 20 льгот и выплат для военнослужащих и их семей. Их дети теперь могут бесплатно ездить на общественном транспорте, посещать детские сады и питаться в школах. Аналогичные льготы намерены распространить и на контрактников, которые поступили на военную службу с 1 января 2023 года.