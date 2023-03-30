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Украинский пленный назвал причины сдачи бойцов ВСУ в Артемовске

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Украинские военнослужащие постепенно сдают Артемовск, так как у них не хватает поддержки и боеприпасов. К такому выводу пришли РИА Новости после опроса взятого в плен бойцами группы «Вагнер» украинского солдата Андрея Кривозуба.

Украинский пленный назвал причины сдачи бойцов ВСУ в Артемовске
© ТАСС

Военнослужащий рассказал, что проходит службу в 93-й отдельной механизированной бригаде войск Украины, в разведывательных силах, и оказался в плену у российской стороны 26 марта в ходе боев за Артемовск.

Кривозуб пояснил, что попал в безвыходное положение, когда российские военнослужащие стали штурмовать девятиэтажку, в которой засел его отряд. Украинские солдаты не смогли бы дать отпор, так как боеприпасы заканчивались, а запрашиваемой поддержки они не получили.

«Под напором ЧВК "Вагнер" приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой», — пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что с ним хорошо обращаются в плену: кормят и дают воду. Ему также оказали первую медицинскую помощь после ранения в предплечье.

Агентство напоминает, что Артемовск находится к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения армии Украины в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

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