Сирийские силы ПВО отражают израильскую ракетную атаку на Дамаск

Израиль нанес ракетный удар по провинции Дамаск, сообщило минобороны Сирии.
Минобороны сообщило о залпе ракет с оккупированных Голанских высот. Удар по «одному из мест в провинции Дамаск» был нанесен в 00.17 мск. Сирийская ПВО сбила часть израильских ракет. По данным минобороны, в результате атаки нанесен материальный ущерб, передает РИА «Новости».
Напомним, это уже вторая атака на Сирию за сутки. Ранее в результате израильской ракетной атаки ранения получили двое сирийских военных. Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что истребители F-16 ВВС Израиля повредили поликлинику в пригороде Дамаска.