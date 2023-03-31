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33 минуты назад

Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке Израиля

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Израиль нанес ракетный удар по провинции Дамаск, сообщило минобороны Сирии.

Сирийские силы ПВО отражают израильскую ракетную атаку на Дамаск
Фото: ТАССТАСС

Минобороны сообщило о залпе ракет с оккупированных Голанских высот. Удар по «одному из мест в провинции Дамаск» был нанесен в 00.17 мск. Сирийская ПВО сбила часть израильских ракет. По данным минобороны, в результате атаки нанесен материальный ущерб, передает РИА «Новости».

Напомним, это уже вторая атака на Сирию за сутки. Ранее в результате израильской ракетной атаки ранения получили двое сирийских военных. Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что истребители F-16 ВВС Израиля повредили поликлинику в пригороде Дамаска.

Армия,Война в Сирии ,
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