Сирийские силы ПВО отражают израильскую ракетную атаку на Дамаск

Минобороны сообщило о залпе ракет с оккупированных Голанских высот. Удар по «одному из мест в провинции Дамаск» был нанесен в 00.17 мск. Сирийская ПВО сбила часть израильских ракет. По данным минобороны, в результате атаки нанесен материальный ущерб, передает РИА «Новости».