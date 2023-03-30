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В России создали подводный дрон "Скат" для разминирования и разведки

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Исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков заявил ТАСС, что в России разработали подводный аппарат "Скат", предназначенный для разминирования и разведки.

В России создали подводный дрон «Скат»
© globallookpress.com

"Полетный контроллер позволяет оператору более эффективно управлять аппаратом с земли", - отметил Братеньков.

Он уточнил, что "Скат" может поднимать предметы с глубины до 100 м.

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В январе сообщалось, что расчеты машин дистанционного разминирования "Листва", которые способны с помощью СВЧ-излучения дистанционно подрывать мины и фугасы, оснастили новейшими защитными комплектами для саперов ОВР-2-02.

Ранее российские саперы применили новейшую бронированную машину разминирования БМР-3М "Вепрь" на территории аэропорта Мариуполя.

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