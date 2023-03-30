В России создали подводный дрон «Скат»

Исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков заявил ТАСС, что в России разработали подводный аппарат "Скат", предназначенный для разминирования и разведки.
"Полетный контроллер позволяет оператору более эффективно управлять аппаратом с земли", - отметил Братеньков.
Он уточнил, что "Скат" может поднимать предметы с глубины до 100 м.
В январе сообщалось, что расчеты машин дистанционного разминирования "Листва", которые способны с помощью СВЧ-излучения дистанционно подрывать мины и фугасы, оснастили новейшими защитными комплектами для саперов ОВР-2-02.
Ранее российские саперы применили новейшую бронированную машину разминирования БМР-3М "Вепрь" на территории аэропорта Мариуполя.