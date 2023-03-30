Ведомственной охране РФ разрешили сбивать беспилотники

Ранее URA.RU сообщало, что американский БПЛА MQ-9 был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем. Кроме того в Тульской области прогремел взрыв из-за того, что сдетонировал беспилотник. Военный эксперт Константин Сивков рассказывал, рассказывал, что в России есть уникальное оружие против беспилотников-камикадзе. Он отметил, что РФ — единственная страна, которая обладает таким оружием. В Минобороны сообщили, что ВС РФ применяет противодронные ружья в зоне спецоперации на Украине. В ведомстве уточнили, что сейчас коптеры являются важной технологией любой разведки, а борьба с ними — одна из приоритетных задач.