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7 часов назад

Ведомственной охране РФ разрешили сбивать беспилотники

Ura.Ru

Ведомственной охране объектов разрешили сбивать беспилотные воздушные суда для защиты от нападения. Соответствующий федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об оружии“ и отдельные законодательные акты РФ» вступил в силу с 30 марта.

Ведомственной охране РФ разрешили сбивать беспилотники
Фото: Министерство обороны ВеликобританииМинистерство обороны Великобритании

«Разрешается пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты, работников ведомственной охраны или лиц, находящихся на этих объектах», — говорится в документе, опубликованном в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Разрешается использовать средства, подавляющие преобразования сигналов дистанционного управления беспилотников, воздействующие на их пульты управления. Также можно повреждать или уничтожать БПЛА.

Ранее URA.RU сообщало, что американский БПЛА MQ-9 был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем. Кроме того в Тульской области прогремел взрыв из-за того, что сдетонировал беспилотник. Военный эксперт Константин Сивков рассказывал, рассказывал, что в России есть уникальное оружие против беспилотников-камикадзе. Он отметил, что РФ — единственная страна, которая обладает таким оружием. В Минобороны сообщили, что ВС РФ применяет противодронные ружья в зоне спецоперации на Украине. В ведомстве уточнили, что сейчас коптеры являются важной технологией любой разведки, а борьба с ними — одна из приоритетных задач.

Армия,Взрывы и катастрофы,Константин Сивков,
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