Войска НАТО проводят учения в дельте Дуная

Вооруженные силы стран НАТО 30 марта проводят под руководством ВМС Румынии военно-морские и военно-воздушные учения в дельте Дуная. Об этом сообщает Associated Press.

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Маневры проходят в районе Махмудия недалеко от впадения Дуная в Черное море, а также вблизи границы Румынии с Молдавией и Украины.

Учения входят в серию Sea Shield 2023, которые проходят с 20 марта по 2 апреля.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Румыния подписали обновленную декларацию, согласно которой страны будут укреплять в рамках НАТО сотрудничество на восточном фланге и в регионе Черного моря. Страны также договорились совместно работать по вопросам проведения исследований в области обороны, развития военного потенциала и взаимодействия между вооруженными силами.