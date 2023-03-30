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13 минут назад

Войска НАТО проводят под руководством ВМС Румынии учения в дельте Дуная

Газета.Ruиещё 1

Вооруженные силы стран НАТО 30 марта проводят под руководством ВМС Румынии военно-морские и военно-воздушные учения в дельте Дуная. Об этом сообщает Associated Press.

Войска НАТО проводят учения в дельте Дуная
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Маневры проходят в районе Махмудия недалеко от впадения Дуная в Черное море, а также вблизи границы Румынии с Молдавией и Украины.

Учения входят в серию Sea Shield 2023, которые проходят с 20 марта по 2 апреля.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Румыния подписали обновленную декларацию, согласно которой страны будут укреплять в рамках НАТО сотрудничество на восточном фланге и в регионе Черного моря. Страны также договорились совместно работать по вопросам проведения исследований в области обороны, развития военного потенциала и взаимодействия между вооруженными силами.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Польши проведут совместные учения с союзниками по Североатлантическому альянсу в районе Вислинской (Балтийской) косы с 27 по 31 марта на границе с Калининградской областью.

Армия,Учения НАТО,НАТО,
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