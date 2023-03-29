$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Медведев призвал добиваться эффективности боеприпасов за счёт новых разработок

RT на русскомиещё 3

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиваться эффективности боеприпасов за счёт новых разработок.

Медведев сообщил, что в ходе рабочей поездки посетил Казанский пороховой завод.

Политик указал на высокий рост расходов боеприпасов на фоне проведения специальной военной операции.

Медведев подчеркнул, что в таких условиях задачей военной промышленности является обеспечение Вооружённых сил России без сбоев.

«При этом надо не просто наращивать объёмы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счёт применения и более современных технологий, и новых разработок», — констатировал он.

В России стали активнее выпускать боеприпасы

Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.

Армия,Видео,Дмитрий Медведев,Минобороны России,Совет безопасности РФ,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий