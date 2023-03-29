Шведские инструкторы начали учить ВСУ вести бои в лесах

Шведские военные инструкторы в Великобритании обучают украинских солдат вести бои в лесах. Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эта подготовка должна обучить украинских военнослужащих без опыта или с минимальным боевым опытом необходимым тактическим знаниям для обороны и наступления, говорится в сообщении Генштаба.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, входящие в НАТО, давно являются участниками конфликта на Украине и по сути воюют на стороне этой страны.