Украина нуждается в 20 батареях систем противовоздушной обороны Patriot, однако до сих пор их не получила. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

При этом он подчеркнул, что даже этого числа батарей может быть недостаточно, "поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет".

По его словам, не все обещанные Западом вооружения были переданы Украине.

"У нас есть отличные решения по системам противоракетной обороны Patriot, однако в действительности у нас их пока нет", - добавил Зеленский.

Он также рассказал, что одна европейская страна прислала Киеву другую систему ПВО, но она не сработала и "пришлось менять ее снова и снова". О какой именно стране шла речь, украинский президент не уточнил.