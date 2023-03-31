Боец ЧВК «Вагнер» заявил об оборонявших Артемовск иностранных наемниках

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в беседе с РИА Новости рассказал, что оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) с южных окраин, помимо украинских военных, держали иностранные наемники — из Польши и Грузии.

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«Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины», — заявил российский военный.

По его словам, у польских наемников была отличительная черта – черная форма.