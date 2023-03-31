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1 час назад

Боец ЧВК «Вагнер» заявил об оборонявших Артемовск иностранных наемниках

Lenta.ruиещё 1

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в беседе с РИА Новости рассказал, что оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) с южных окраин, помимо украинских военных, держали иностранные наемники — из Польши и Грузии.

Боец ЧВК «Вагнер» заявил об оборонявших Артемовск иностранных наемниках
Фото: ТАССТАСС

«Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наемников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины», — заявил российский военный.

По его словам, у польских наемников была отличительная черта – черная форма.

30 марта врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы контролируют по меньшей мере 70 процентов территории Артемовска. Он предположил, что полный переход населенного пункта под контроль российских сил «не растянется надолго», не назвав при этом точных сроков.

Армия,СВО,Денис Пушилин,
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