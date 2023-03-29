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42 минуты назад

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 40 военных ВСУ и артсистема М777

RT на русском

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Херсонском направлении уничтожены до 40 военных ВСУ и артсистема М777 американского производства.

По его словам, ВС России также обезвредили три автомобиля ВСУ и самоходную гаубицу «Гвоздика» на этом направлении.

Также российские военные ликвидировали в районе населённого пункта Семёновка в ДНР узел связи украинской армии.

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Кроме того, Вооружённые силы России уничтожили до 310 украинских военных на Донецком направлении в течение суток.

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