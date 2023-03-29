Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Херсонском направлении уничтожены до 40 военных ВСУ и артсистема М777 американского производства.

По его словам, ВС России также обезвредили три автомобиля ВСУ и самоходную гаубицу «Гвоздика» на этом направлении.

Также российские военные ликвидировали в районе населённого пункта Семёновка в ДНР узел связи украинской армии.