Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Херсонском направлении уничтожены до 40 военных ВСУ и артсистема М777 американского производства.
По его словам, ВС России также обезвредили три автомобиля ВСУ и самоходную гаубицу «Гвоздика» на этом направлении.
Также российские военные ликвидировали в районе населённого пункта Семёновка в ДНР узел связи украинской армии.
Кроме того, Вооружённые силы России уничтожили до 310 украинских военных на Донецком направлении в течение суток.