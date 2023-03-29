Сенатор Долгов указал на двуличие США в вопросе ДСНВ

После того, как Москва приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), США заявили об обеспокоенности этим фактом, однако Вашингтон сам препятствует восстановлению отношений в рамках данного вопроса. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Ранее в Соединенных Штатах решили прекратить делиться с Россией данными о своих стратегических ядерных силах.