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46 минут назад

Сенатор Долгов указал на двуличие США в вопросе ДСНВ

Газета.Ru

После того, как Москва приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), США заявили об обеспокоенности этим фактом, однако Вашингтон сам препятствует восстановлению отношений в рамках данного вопроса. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Ранее в Соединенных Штатах решили прекратить делиться с Россией данными о своих стратегических ядерных силах.

Сенатор Долгов указал на двуличие США в вопросе ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение руководства США еще раз подтверждает деструктивный характер их внешней политики. Штаты сами неоднократно нарушали положения ДСНВ, при этом формально не приостанавливая членства. В сложившейся ситуации они полностью обвиняют Россию, однако Вашингтон, выражая озабоченность на словах, продолжает двигаться в противоположном от урегулирования направлении», — отметил Долгов.

Он напомнил, что Россия всегда подчеркивала, что готова вернуться к конструктивному диалогу с США, но в Вашингтоне это продолжают игнорировать.

Армия,Константин Долгов,Совет Федерации,
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