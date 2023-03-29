Генштаб ВСУ сообщил об успехе ВС РФ в Артемовске

Генштаб ВС Украины в ежедневной вечерней сводке, публикуемой в социальных сетях, заявил о «частичном успехе» российских войск на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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«На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут (российское название — Артемовск), имеет частичный успех», — указано в сообщении.

Что имеется в виду под словами «частичный успех», не раскрывается.

Артемовск стал ключевой точкой противостояния в ходе конфликта — такую оценку ему дает президент Украины Владимир Зеленский, который в недавнем интервью Associated Press заявил, что поражение под Артемовском вынудит партнеров Киева оказывать на Украину давление, чтобы принудить к «невыгодному» заключению мира.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что битва за Бахмут (украинское название Артемовска) практически уничтожила украинскую армию.