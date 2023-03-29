Генштаб ВСУ сообщил об успехе ВС РФ в Артемовске

Генштаб ВС Украины в ежедневной вечерней сводке, публикуемой в социальных сетях, заявил о «частичном успехе» российских войск на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
«На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут (российское название — Артемовск), имеет частичный успех», — указано в сообщении.
Что имеется в виду под словами «частичный успех», не раскрывается.
Артемовск стал ключевой точкой противостояния в ходе конфликта — такую оценку ему дает президент Украины Владимир Зеленский, который в недавнем интервью Associated Press заявил, что поражение под Артемовском вынудит партнеров Киева оказывать на Украину давление, чтобы принудить к «невыгодному» заключению мира.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что битва за Бахмут (украинское название Артемовска) практически уничтожила украинскую армию.
По его словам, «генеральная битва» за этот город может стать «величайшим» поворотом в этом конфликте и современной истории.